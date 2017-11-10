В России из незаконного оборота изъято 84,5 тыс. SIM-карт

Москва, , 11:31 — REGNUM В России за январь-октябрь 2017 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и сотрудники полиции провели 939 мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи, сообщили в Роскомнадзоре.

В результате проверок из незаконного оборота изъято 84 тыс. 474 SIM-карты. Это в 2,5 раза больше, чем 2016 году.

Среди операторов мобильной связи наибольшее количество незаконных SIM-карт изъято у ПАО «ВымпелКом» — 51 тыс. 594.

У ПАО «МегаФон» конфисковано 12 тыс. 067 нелегальных SIM-карт, у ООО «Т2 Мобайл» — 7676, у другим операторов связи — 1592.

Больше всего нелегальной продукции выявлено в Центральном и Приволжском ФО — 55 тыс. 935 и 10 тыс. 656 SIM-карт соответственно.

В отношении нарушителей составлено 649 протоколов об административном правонарушении.

В Роскомнадзоре отметили, что в основном нарушения касались продажи SIM-карт без заключения договора и предъявления документа, удостоверяющего личность.

Мероприятия по противодействию незаконной продаже SIM-карт будут продолжены.

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Как сообщало, в сентябре 2017 года Госдума приняла в первом чтениизаконопроект о штрафах за незаконную продажу SIM-карт. Штрафы составят от 2 тыс до 200 тыс. рублей. Иностранцам может грозить выдворение из России.

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