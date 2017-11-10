В Крыму назвали сумму ущерба от диверсий

Симферополь, , 11:20 — REGNUM Более 7,5 млн рублей составила сумма ущерба от диверсий, устроенных в Крыму 31 октября и 1 ноября.

«Сумма ущерба, нанесенного диверсиями топливно-энергетическому комплексу Крыма, составила 7,54 миллиона рублей. Она включает ущерб от подрыва газопроводов и ЛЭП, в том числе, стоимость аварийно-восстановительных работ. Косвенные экономические потери составили 34,7 тысяч рублей», — написал 10 ноября на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«То есть можно сказать, что их фактически не было. Это связано с тем, что последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу», — пояснил Аксёнов в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 октября и утром 1 ноября на территории Крыма, в районе города Алушты, были зафиксированы повреждения двух газопроводов. Также произошел сбой в электроснабжении в связи с падением опоры ЛЭП.

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Буквально сразу в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на газопроводе были обнаружены признаки внешнего повреждения.

2 ноября ГУ ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило три уголовных дела по факту подрыва трех объектов рядом с Алуштой.

Тогда же глава Крыма Сергей Аксёнов высказал уверенность, что повреждения газопроводов и ЛЭП — дело рук «гостей» с территории соседней Украины.

«Гадости нам соседи пытаются сделать регулярно… Я думаю, что 100% это сделано руками приезжих из соседнего государства», — сказал глава Крыма.

Отметим, что два года назад, в ноябре 2015 года, в результате подрыва двух опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины было нарушено электроснабжение потребителей Крыма и Севастополя. В результате диверсии на полуострове возник острый энергетический кризис, преодолеть его удалось с введением энергомоста через Керченский пролив.