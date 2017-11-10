Госдума поддержала реструктуризацию долга Абхазии перед РФ

Москва, , 11:20 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол № 2 к Соглашению между правительством РФ и правительством Абхазии о предоставлении республике кредита от 24 декабря 2010 г., передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Абхазия получила от России 2 млрд рублей на финансирование восстановления и развития абхазской железной дороги.

Использование кредита завершилось в 2013 году. По состоянию на 29 марта 2017 г. Абхазия вернула 556,8 млн рублей (289,8 млн рублей — в погашение основного долга, 267,0 млн рублей — в уплату процентов), остаток задолженности составил 1,7 млрд рублей.

«Условия реструктуризации не предусматривают списание задолженности», — подчеркнул замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Реструктуризация

В соответствии с распоряжением правительства РФ, предусматриваются следующие условия реструктуризации задолженности: увеличение периода погашения кредита на шесть лет (с 2023 до 2029 года включительно); уменьшение ежегодных сумм платежей с 316−368 млн рублей до 109−143 млн рублей в период 2017—2021 годов (включая проценты за пользование кредитом); погашение в период с 2017 по 2029 год просроченной задолженности в сумме 131,5 млн рублей; выплата штрафных процентов, начисленных на просроченную задолженность (по состоянию на 20 марта 2017 г. — 2,34 млн рублей).

Россия получит меньше?

Реализация договоренностей, предусмотренных Протоколом № 2 к Соглашению, приведет к уменьшению объемов получаемых Россией платежей в период 2017—2019 годов почти в три раза: с 1,044 млрд рублей до 352 млн рублей.

В то же время, отмечается в сопроводительных документах, условия реструктуризации не предусматривают прямого списания абхазской задолженности, в связи с чем в период до 2029 года включительно общая номинальная сумма причитающихся от дебитора платежей увеличится на 222 млн рублей.

Суть соглашения

В соответствии с соглашением платежи осуществляются два раза в год, последний платеж должен быть осуществлен в июле 2023 г. В январе 2017 г. абхазская сторона не осуществила платеж в погашение основного долга, в результате чего образовалась просроченная задолженность в сумме 131,5 млн рублей.

При этом, отмечается в сопроводительных документах к ратификации, в прошлом дебитор неоднократно нарушал свои обязательства по соглашению как в части использования кредита (соответствующий период пришлось продлить на два года), так и в части его погашения (в 2016 году Абхазия дважды допускала образование просроченной задолженности).

Начиная с 2013 года, после окончания работ по восстановлению республиканской железной дороги, абхазская сторона на регулярной основе на высоком и высшем уровнях поднимала вопрос о необходимости пересмотра графика платежей по соглашению или даже списания задолженности.

Почему нужна реструктуризация

Аргументы Абхазии следующие: профинансированная в счет российского кредита реконструкция железной дороги не принесла ожидаемого дохода — транспортировка по ней инертных материалов не осуществляется с 2014 года, железная дорога эксплуатируется не более чем на 10% от своих проектных возможностей. Кроме того, на период с 2017 по 2021 год приходятся «пики» платежей по погашению и обслуживанию задолженности по соглашению, суммы которых по сравнению с предыдущим и последующим периодами возрастут в три-четыре раза. Как следствие, возрастает долговая нагрузка на республиканский бюджет, до 70% которого формируется за счет безвозмездной помощи, оказываемой Россией.

По оценкам Минфина Абхазии, платежные возможности страны позволят исполнять обязательства перед РФ в случае, если ежегодная сумма платежей не превысит 2% доходной части республиканского бюджета на соответствующий год. До 2016 года объемы ежегодных платежей, осуществленных Абхазией по соглашению, соответствовали этому показателю. В 2017 году сумма платежей составит 5,8% доходной части республиканского бюджета, что, согласно позиции дебитора, ставит под угрозу выполнение социальных обязательств республики.

Возможности для привлечения ресурсов на внешнем или внутреннем рынках у Абхазии отсутствуют. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны соблюдение вышеуказанного показателя (годовая сумма платежей к объему доходов бюджета) на уровне 2% возможно путем продления периода погашения задолженности по соглашению на срок не менее шести лет.

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