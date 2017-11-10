Жириновский: Абхазия будет на иждивении России

Москва, , 11:16 — REGNUM Абхазия не отдаст России долг, который получила на финансирование восстановления и развития абхазской железной дороги в размере 2 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания Госдумы, где обсуждает реструктуризация долга республики перед РФ.

«Не отдаст Абхазия этого долга и всех остальных и будет у нас на иждивении. И мы не против, исходя из безопасности южных рубежей», — заявил Жириновский.

По его мнению, политика государства делать ставку на финансовые вливания себя не оправдала. В качестве аргумента он привел в пример Грузию.

«Абхазия не отдаст, Южная Осетия не отдаст. Пора прекратить быть добренькими», — подчеркнул он.

Использование кредита республикой завершилось в 2013 году. По состоянию на 29 марта 2017 г. Абхазия вернула 556,8 млн рублей (289,8 млн рублей — в погашение основного долга, 267,0 млн рублей — в уплату процентов), остаток задолженности составил 1,7 млрд рублей.

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