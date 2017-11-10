МИД Литвы опять недоволен Белорусской АЭС

Вильнюс, , 11:08 — REGNUM На Литву не подействуют ни заключения МАГАТЭ о Белорусской АЭС, ни стресс-тесты, ни даже полная прозрачность строительства, если туда вдруг когда-нибудь допустят литовских наблюдателей. Это в очередной раз подтвердил МИД Литвы, который после проведения стресс-тестов на БелАЭС, чего неоднократно в ультимативной форме требовал Вильнюс, заранее заявил, что им не верит, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 ноября.

«Министерство иностранных дел Литвы отмечает, что опубликованная Белоруссией информация о представленном Еврокомиссии отчете о проведенных на Белорусской АЭС стресс-тестах — это только начало долгого процесса оценивания», — говорится в заявлении, распространённом литовским внешнеполитическим ведомством.

«Белоруссия постоянно стремится легализовать проект, что сделать невозможно. Представление Еврокомиссии отчета о стресс-тестах не означает, что стресс-тесты уже выполнены. Тем более, что нет никакого основания утверждать, что АЭС безопасна. Представление отчета — это только первый этап долгого процесса, за которым должна последовать тщательная оценка представленной Белоруссией информации согласно установленным и согласованным процедурам ЕС, соответствующим стандартам», — заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Выводы о соответствии этого отчета европейской методологии стресс-тестов и ядерной безопасности Белорусской АЭС будут представлены только после основательной оценки экспертов ЕС, которую можно ожидать не раньше середины 2018 года, подчёркивают в МИД Литвы.

«Стресс-тесты — это только один из множества элементов укрепления ядерной безопасности. Также Министерство иностранных дел отмечает, что Белоруссия обязалась провести стресс-тесты еще в 2011 году, подписав с Еврокомиссией соответствующее соглашение. Согласно этому соглашению, стресс-тесты будут считаться выполненными, только когда будут реализованы все необходимые этапы: национальный отчет Белоруссии рассмотрит и свои выводы представит сформированная Еврокомиссией группа экспертов, и Белоруссия последует этим рекомендациям», — подчеркнуто в сообщении.

«Литва призывает Белоруссию остановить строительство АЭС и привлечь международных экспертов для досконального пересмотра проекта Белорусской АЭС. Чтобы оценить исследования на площадке Белорусской АЭС, критерии ее отбора и ее пригодность к строительству АЭС, Белоруссия должна пригласить специализированную полнообъемную миссию МАГАТЭ. Также Белоруссия обязана продолжать процесс оценивания воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте согласно Конвенции Эспоо и представить обоснованные исследованиями ответы на вопросы Литвы относительно ядерной безопасности АЭС и защиты окружающей среды», — заключается в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва не просто требует остановить проект БелАЭС, но приняла специальный закон, который запрещает попадание электроэнергии, которую будет генерировать станция, на территорию Литвы. Правда, для успешного исполнения этого намерения, Литва должна заручиться поддержкой ещё и Латвии и Эстонии, чего в настоящий момент официальному Вильнюсу добиться не удалось.