Хабаровск наращивает долги по зарплате: банкротам нечем платить

Хабаровск, , 11:34 — REGNUM Хабаровск наращивает долги по заработной плате. Об этом официально заявили городские власти в ходе заседания межведомственной комиссии. Сумма долга превысила 500 млн рублей. Львиная доля просроченной задолженности приходится на «Дальспецстрой» и «Дальмотострой» — 400 и 120 млн соответственно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Эффективный инструмент администрации города — административное давление. Необходимо создать для руководителей предприятий города, которые не оплачивают труд своих работников, такие условия, чтобы у них «земля под ногами горела». Эту функцию комиссия выполняет. Со времени проведения предыдущего заседания межведомственной комиссии по вопросам невыплаты заработной платы, шесть руководителей погасили задолженность. А в целом за 10 месяцев 20 предприятий погасили долги перед работниками на сумму порядка 120 млн рублей», — сказала начальник управления администрации Хабаровска Александра Анисимова.

Но, несмотря на усилия городских властей, сумма долга только выросла.

В краевой столице появляются всё новые и новые компании, которые задерживают, причем, на сроки, превышающие допустимые законом нормы, выплату зарплаты.

Главный должник — бывший строительный гигант региона, а ныне банкрот «Дальспецстрой» — структура Спецстроя России, расформированного по приказу президента Владимира Путина после череды коррупционных скандалов. «Дальспецстрой» должен работникам 400 млн рублей. И тут административное давление вряд ли поможет — взыскать долги с банкрота не могут даже приставы. И это несмотря на обещание министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, данное президенту страны: решить вопрос с долгами перед людьми до конца года в рамках ликвидационных мероприятий.

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Еще один крупный должник — «Дальмотострой». Предприятие задолжало своему персоналу 120 млн рублей.

На 98% сумма невыплаченных зарплат относится именно к строительной отрасли. Свыше 90% всех должников — предприятия-банкроты. Экономически активные организации должны своим работникам всего 5,5 млн рублей.

Погашать долги перед работниками не дают приставы

Приглашенные на заседание руководители предприятий-банкротов, имеющие долги, рассказали о проблемах, мешающих рассчитываться с людьми. Так, например, распродаже имущества банкрота часто мешает обременение, наложенное службой судебных приставов. Также отметили еще одну деталь: должники сначала выплачивают долги по налогам, такова законная процедура. А на выплату долгов по зарплате денег уже не остаётся.

Исполняющий обязанности мэра Хабаровска Сергей Кравчук посоветовал предпринимателям обратиться в Арбитражный суд.

«Суд сейчас идет на то, чтобы в первую очередь выплачивать зарплату. Налоги, Пенсионный фонд — это всё, конечно, важно и нужно. Но зарплата важнее. Это семьи, дети. Обратитесь в суд, они сейчас идут на это. Налоговая, думаю, будет не против», — сказал чиновник.

Странно у нас всё в стране устроено. А если налоговая будет против? А если Арбитражный суд «на это не пойдет»? Как людям-то быть? При таком раскладе лавина долгов по зарплате будет только расти.

Не секрет, что подавляющее большинство предприятий работают с бюджетом. Бюджет дефицитный. И на 2018 год дефицит бюджета Хабаровского края составит 9,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край вошел в семёрку регионов РФ с самой большой задолженностью по заработной плате.

Львиная доля долгов приходится на банкрот — «Дальспецстрой»: 400 млн рублей. Работники 11 октября 2017 года провели митинг под стенами полпредства, требуя принять меры к погашению задолженности. «Дальспецстрой» вызывает социальную напряженность не только колоссальным долгом по зарплате, но и незавершенным строительством микрорайона «Строитель». Обманутые дольщики ждут своих квартир с 2013 года.

Бывший гендиректор «Дальспецстроя» Юрий Хризман и его сын Михаил Хризман арестованы по подозрению в коррупционных деяниях при строительстве космодрома «Восточный». По этому же делу проходит экс-спикер краевой думы Хабаровского края Виктор Чудов.