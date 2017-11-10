«Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях»: онлайн-трансляция Экономика В пресс-центре ИА REGNUM началась экспертная дискуссия на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Москва, , 11:43 — REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM началась экспертная дискуссия на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе дискуссии будут затронуты следующие вопросы: от АТЭС в Дананге (Вьетнам) к АСЕАН в Маниле (Филиппины);

перспективы повышения статуса России в АСЕАН;

евразийский аспект: Вьетнам как связующее звено ЕАЭС-АСЕАН;

задачи АСЕАН в новых геополитических условиях: экономика, морской союз, борьба с терроризмом, ядерное разоружение;

нивелирование антироссийских санкций за счёт возможностей АСЕАН;

роль особой дружбы России и Вьетнама в формате АСЕАН. В мероприятии принимают участие ведущие российские эксперты, дипломаты; администраторы, специализирующиеся на российско-азиатской тематике; руководители профильных общественных организаций, представители СМИ. Приглашаем читателей присоединиться к просмотру прямой трансляции мероприятия. Мероприятие организовано совместно Фондом поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» и ИА REGNUM.

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