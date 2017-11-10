«Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях»: онлайн-трансляция

Москва, 10 ноября 2017, 11:43 — REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM началась экспертная дискуссия на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В ходе дискуссии будут затронуты следующие вопросы:
- от АТЭС в Дананге (Вьетнам) к АСЕАН в Маниле (Филиппины);
- перспективы повышения статуса России в АСЕАН;
- евразийский аспект: Вьетнам как связующее звено ЕАЭС-АСЕАН;
- задачи АСЕАН в новых геополитических условиях: экономика, морской союз, борьба с терроризмом, ядерное разоружение;
- нивелирование антироссийских санкций за счёт возможностей АСЕАН;
- роль особой дружбы России и Вьетнама в формате АСЕАН.
В мероприятии принимают участие ведущие российские эксперты, дипломаты; администраторы, специализирующиеся на российско-азиатской тематике; руководители профильных общественных организаций, представители СМИ.
Приглашаем читателей присоединиться к просмотру прямой трансляции мероприятия.
Мероприятие организовано совместно Фондом поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» и ИА REGNUM.