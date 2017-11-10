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«Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях»: онлайн-трансляция

Экономика

В пресс-центре ИА REGNUM началась экспертная дискуссия на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Москва, 10 ноября 2017, 11:43 — REGNUM  В пресс-центре ИА REGNUM началась экспертная дискуссия на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В ходе дискуссии будут затронуты следующие вопросы:

  • от АТЭС в Дананге (Вьетнам) к АСЕАН в Маниле (Филиппины);
  • перспективы повышения статуса России в АСЕАН;
  • евразийский аспект: Вьетнам как связующее звено ЕАЭС-АСЕАН;
  • задачи АСЕАН в новых геополитических условиях: экономика, морской союз, борьба с терроризмом, ядерное разоружение;
  • нивелирование антироссийских санкций за счёт возможностей АСЕАН;
  • роль особой дружбы России и Вьетнама в формате АСЕАН.

В мероприятии принимают участие ведущие российские эксперты, дипломаты; администраторы, специализирующиеся на российско-азиатской тематике; руководители профильных общественных организаций, представители СМИ.

Приглашаем читателей присоединиться к просмотру прямой трансляции мероприятия.

Мероприятие организовано совместно Фондом поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» и ИА REGNUM.

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Пресс-центр ИА REGNUM
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