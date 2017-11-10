Якутия распродаёт госсобственность: приватизируют девять компаний

Якутск, , 11:05 — REGNUM В Якутии утвержден прогнозный план приватизации на 2017−2019 годы, в соответствии с которым девять компаний перейдёт из госсобственности в частную, а шесть унитарных предприятий преобразуют в акционерные общества. Информация о намерении продать одни предприятия и поменять форму собственности других была озвучена на брифинге министра имущественных и земельных отношений Евгении Григорьевой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы стараемся сохранять у себя крупные активы, через которое мы можем влиять на экономику региона. Важно сохранить баланс государственного участия в этих активах», — проинформировала глава профильного ведомства журналистов, подчеркнув, что государство должно сохранить для себя функции регулятора и гаранта права частной собственности.

В списке приготовленных на продажу — дирекция по строительству железной дороги «Беркакит-Томмот-Якутск», Нерюнгринская птицефабрика, финансово-клининговое агентство «Саха Сирэ», «Сахафармация», «Дороги Усть-Алдана», «Сахаавтодор», информационно-технический центр «АПК», компании «Алроса-Нюрба» и НТК «Якутия».

Унитарные предприятия, которые станут акционерными обществами — «Комдрагметалл», «ТЦТР», книжное издательство «Бичик», ФАПК «Туймаада», «Сахамедпром» и «Стройсельгазификация».

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«Безусловно, форма предприятий в виде ГУП-ов и МУП-ов устарела, и поэтому в России также их преобразуют в АО, — комментирует планы правительства республики кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов. — Преобразование в АО действительно сделает эти предприятия более эффективными и конкурентоспособными. Повысится открытость деятельности за счёт обязательной открытой публикации отчётности по финансово-хозяйственной деятельности, а также оперативность принятия решений из-за того, что АО не требуется постоянное согласование с государственными органами решений по коммерческим сделкам».

Из всех преобразуемых предприятий эксперт выделил ГУП «Комдрагметалл».

"В последние годы он перестал выполнять основные задачи, которые ставились при его создании, а именно осуществлять поддержку и развитие гранильной и ювелирной отраслей республики, а также организовывать торговлю алмазами и бриллиантами», — пояснил Юрий Данилов.

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Председатель Госсобрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров также считает, что главным из преобразуемых предприятий станет ГУП «Комдрагмет».

"Основной задачей, когда он создавался в 90-ые годы, были поддержка и развитие ювелирно-гранильной отрасли в республике. С этой задачей он не справляется и не выполняет её. Других государственных функций это предприятие не несёт, при этом оно наделено достаточно большими активами, финансовыми и имущественными. Оно занимается ресторанным бизнесом, сдаче в аренду помещений, небольшим ювелирным бизнесом, содержит базу отдыха на Табагинском мысу, строит жилые дома. Это обычное коммерческое предприятие, которые наступает на конкурентные рынки малого бизнеса. Поэтому ему нечего делать на государственном поприще. Его надо приватизировать, деньги вернуть в бюджет, а дальше оно пусть работает как коммерческое предприятие. Поэтому тут вполне всё логично и понятно», — пояснил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии снова предпринимается попытка помочь алмазно-гранильной отрасли региона. Осуществлять и координировать этот процесс намерены с помощью Алмазного совета при главе республики, который существовал и раньше, но не работал. Теперь руководить обновлённой структурой будет депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова. Комментируя первое заседание совета под её председательством, Виктор Фёдоров в июне 2017 года возлагал особые надежды на ГУП «Комдрагметалл», надеясь, что это предприятие должно и будет заниматься возрождением и развитием алмазогранильной отрасли.

Напомним также, что намерение приватизировать акции «АЛРОСА-Нюрба» было встречено в Якутии с недовольством, особенно на фоне того, что ожидаемую от продажи этого актива прибыль почти в 12 млрд рублей собираются внести в уставный капитал акционерного общества «РИК Плюс», а основную часть из этих средств потратить на поддержку компаний ГУП «ЖКХ» и авиакомпании «Якутия.