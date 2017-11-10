Мэрия Ярославля рассказала жителям, как не платить за детские городки

Ярославль, , 10:52 — REGNUM Жители Ярославля могут не платить за содержание детских городков и других малых архитектурных форм. Для этого нужно провести собрание собственников многоквартирного дома. Об этом сообщает официальный сайт мэрии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановление мэрии об установлении размера платы за содержание и ремонт малых архитектурных форм на придомовых территориях в размере 26 копеек с квадратного метра площади квартиры вызвало волну недовольства горожан. Однако теперь городские власти говорят, что оно носит рекомендательный характер, и жители сами могут решить — платить или не платить.

«Мэрия города Ярославля призывает всех собственников жилья, с учетом требований законодательства, провести собрания и установить индивидуальный размер платы за содержание малых архитектурных форм, исходя из того имущества, которое фактически находится на их придомовых территориях», — говорится в сообщении на сайте мэрии Ярославля.

Однако в управляющих компаниях, которые и начисляют плату за содержание и ремонт жилья, говорят, что с 1 декабря по умолчанию начнут собирать деньги за содержание малых архитектурных форм. Управдомы сомневаются, что люди последуют призыву властей.

«Действительно, постановление мэрии носит рекомендательный характер в том смысле, что дом может принять свое тарифное решение. И такие прецеденты есть. Если у дома есть шлагбаумы, общие фильтры для очистки воды, это включается в тариф общим решением и люди платят больше тарифа, рекомендованного мэрией. Но абсолютное большинство многоквартирных домов живут по тарифу, рекомендованному мэрией. Чтобы дом принял решение об индивидуальном тарифе — должно произойти что-то экстраординарное. Поэтому мы возьмем тариф, рекомендованный мэрией, адаптируем его под наши дома в зависимости от наличия или отсутствия МАФ и включим в квитанции с 1 декабря», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в одной из управляющих компаний.

В мэрии Ярославля призывают жителей многоквартирных домов проявлять активность и требовать у управляющих компаний отчета, куда они потратили деньги, собранные на ремонт малых архитектурных форм. Если все-таки жители не соберутся на общие собрания и не отменят сбор волевым решением.

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