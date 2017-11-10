Ассоциация банков РФ разработает кодекс поведения для банкиров

Москва, , 10:52 — REGNUM Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский предложил разработать кодекс поведения для кредитных организаций, который поможет бороться с недобросовестной конкуренцией, сообщает пресс-служба организации.

«Мы готовим предложения, как в рамках Ассоциации разработать соответствующий документ, который позволил бы нам реагировать на проявления недобросовестной конкуренции», — заявил Лунтовский в ходе заседания совета ассоциации.

По его словам, Центробанк поддержал данную инициативу. Присутствующая на заседании глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что тема конкуренции волнует Банк России не меньше, чем кредитные учреждения.

Она подчеркнула, что наибольший удар по конкуренции наносит ситуация, когда недобросовестные банки конкурируют с добросовестными.

Напомним, 10 августа клиенты четырех банков, входящих в топ-15 России, получили рассылку «Альфа капитала», в которой их предупредили о возможных трудностях. Так, в письме посоветовали клиентам данных банков «дистанцироваться от риска» и выбрать для размещения активов другие кредитные учреждения.

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В «Альфа капитале» отметили, что данные о нестабильности положения четырех российских банков, приведенные в клиентской рассылке, не соответствуют действительности и выражают частное мнение сотрудника компании.

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