Госдума отменила налог на передачу исследований ФПИ и спортивные ставки

Москва, , 10:41 — REGNUM Правительственный закон, вводящий новые правила налогообложения для госкорпораций и спортивных федераций, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Нововведение коснется безвозмездной передачи интеллектуальных прав на результаты исследований, которые проводились по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) за счет государства.

Новые нормы затронут, в основном, исследования в области обороны и безопасности государства. Итоги таких исследований должны быть безвозмездно переданы госкорпорациям, а именно ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос», а также органам исполнительной власти. Между тем, с таких операций, несмотря на безвозмездную передачу, по закону должен быть уплачен налог на прибыль организации, который составляет 20%. Закон отменяет это правило и отменяет налогообложение для передачи данных исследования госкорпорациям или государству.

В ходе работы над документом ко второму чтению, профильный комитет добавил в него новое положение. Таким образом, от налога также будут освобождены доходы, предлагается доходы, полученные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от организаторов азартных игр в букмекерских конторах.