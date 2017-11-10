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В Екатеринбурге отменили субсидии на школьное питание беженцам с Украины

Экономика

Соответствующее постановление подписал глава городской администрации

Екатеринбург, 10 ноября 2017, 10:40 — REGNUM  В Екатеринбурге отменены субсидии на школьное питание обучающимся в 5 — 11-х классах, являющихся детьми граждан Украины и детьми лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации. Соответствующее постановление принято в администрации города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, на обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере не более 76 рублей в день смогут рассчитывать только семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, многодетные семьи и дети-сироты. Также субсидии в размере не более 65 рублей 80 копеек в день на одного школьника предусмотрены для обучающихся в начальных классах.

Напомним, что постановление № 2106 от 07 ноября 2017 года опубликовано на официальном сайте городской администрации. В нём указано, что в подпункте 1 пункта 1 постановления администрации города Екатеринбурга от 13.07.2017 № 1240 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в первом полугодии 2017/2018 учебного года» абзац о выделение субсидий детям беженцев с Украины утратил силу.

В свою очередь в июльском постановлении устанавливается стоимость питания за счет средств субсидии, выделенной муниципальному образованию «город Екатеринбург» из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 год. А также определяется список категорий граждан имеющих права на субсидии, из которого и были исключены дети беженцев с Украины.

На момент публикации связаться с пресс-службой администрации Екатеринбурга и получить более подробный комментарий о причинах принятия данного решения не удалось.

В пресс-службе министерства образования Свердловской области сообщили, что вероятнее всего возникла какая-то путаница или недопонимание. В министерстве указали, что согласно Закону Свердловской области об образовании льгота на выделение субсидий детям беженцев с Украины предусматривалась до 30 июня 2017 года (то есть до Постановления администрации города Екатеринбурга от 13.07.2017 № 1240), и в учебном году 2017/2018 годах она уже не предусмотрена.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах

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