В Екатеринбурге отменили субсидии на школьное питание беженцам с Украины

Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM В Екатеринбурге отменены субсидии на школьное питание обучающимся в 5 — 11-х классах, являющихся детьми граждан Украины и детьми лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации. Соответствующее постановление принято в администрации города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, на обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере не более 76 рублей в день смогут рассчитывать только семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, многодетные семьи и дети-сироты. Также субсидии в размере не более 65 рублей 80 копеек в день на одного школьника предусмотрены для обучающихся в начальных классах.

Напомним, что постановление № 2106 от 07 ноября 2017 года опубликовано на официальном сайте городской администрации. В нём указано, что в подпункте 1 пункта 1 постановления администрации города Екатеринбурга от 13.07.2017 № 1240 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в первом полугодии 2017/2018 учебного года» абзац о выделение субсидий детям беженцев с Украины утратил силу.

В свою очередь в июльском постановлении устанавливается стоимость питания за счет средств субсидии, выделенной муниципальному образованию «город Екатеринбург» из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 год. А также определяется список категорий граждан имеющих права на субсидии, из которого и были исключены дети беженцев с Украины.

На момент публикации связаться с пресс-службой администрации Екатеринбурга и получить более подробный комментарий о причинах принятия данного решения не удалось.