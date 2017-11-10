Нулевая инфляция сохраняется в России вторую неделю подряд

Москва, , 10:04 — REGNUM В России за неделю (31 октября — 7 ноября) отмечена нулевая инфляция, с начала 2017 года она составила 1,9%

Неделей ранее (с 24 по 31 октября) потребительские цены в России также не менялись.

За неделю на 0,4% стали дороже яйца куриные и сметана. Колбасы, консервы мясные, молоко, маргарин, хлеб пшеничный подорожали на 0,1−0,2%.

При этом цены на сахар-песок снизились на 1,6%, крупу гречневую — на 1,1%, кур — на 0,6%.

Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,9%, в том числе на помидоры и огурцы — 7,8% и 3,2% соответственно. При этом лук, морковь и яблоки стали дешевле на 0,5−0,8%.

Цены на бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент России Владимир Путин в ходе визита в Челябинск заявил, что «планируется, что инфляция в России к концу 2017 года достигнет 2,5—2,7%, что свидетельствует о хороших основах экономики».

Напомним, за первые 10 месяцев 2017 года инфляция в России составила 1,9%. В августе и сентябре наблюдалась дефляция — 0,5 и 0,1% соответственно. В октябре инфляция составила 0,2%.

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