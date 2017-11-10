Рубль ограничен в маневрах

Москва, , 09:37 — REGNUM Рубль держался 9 ноября относительно стабильно в паре с долларом, но при этом потерял около 0,5% против евро, который укрепился на международном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

По его мнению, российская валюта, погрязшая в страхах, упорно продолжает игнорировать поведение котировок на рынке нефти, которые смогли немного подрасти по итогам дня. Так, внутри дня пара доллар/рубль, которая смогла удержаться над отметкой 59 руб., прибавила 0,10%, а евро/рубль к закрытию обосновалась в районе уровня 69 руб.

«Рубль не показал более масштабного ослабления только лишь благодаря отступлению доллара по всему спектру рынка. Основной негатив для «американца» пришел со стороны обсуждения налоговой реформы, где финансовый комитет сената предложил отложить снижение налога для корпораций на 2019 год. И хотя на днях уже ходили такие слухи, доллару все равно стало не по себе», — считает эксперт.

При этом у российской валюты по-прежнему слишком много страхов, мешающих воспользоваться ослаблением позиций доллара. Это все те же опасения относительно санкций, подготовка к выплатам по внешнему долгу, общее снижение привлекательности валют развивающегося сегмента, а также снижение спекулятивного спроса.

«С учетом такого набора факторов и рисков, сложно говорить о наличии потенциала для роста российской валюты. Хотя локально тема с налоговой реформой в США может сыграть 10 ноября на руку рублю, если быки по доллару продолжат ликвидировать лонги», — сказал Ковалев.

Сегодня во второй половине дня в динамику пары вмешается еще один фактор. За эту пустую неделю рынки изголодались по отчетам, и сегодняшние данные по потребительскому доверию Мичиганского университета могут привлечь внимание игроков.

«В последние месяцы индикаторы доверия и настроений не подводят. Если и на этот раз будет, чему порадоваться, доллар воспользуется этой возможностью, что ограничит потенциал восстановления рубля», — полагает эксперт.

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