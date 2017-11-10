На атомном ледоколе «Арктика» смонтирована надстройка

Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Завершено формирование надстройки головного атомного ледокола «Арктика» (проект 22 220), строящегося на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Тем самым завершен один из ключевых этапов достройки ледокола на плаву, сообщила пресс-служба судостроительного предприятия.

Последний блок надстройки над машинным отделением судна был смонтирован после погрузки главного турбогенератора ледокола.

«Сейчас специалисты завода занимаются установкой электрослесарного насыщения ледокола, обстройкой внутренних помещений жилого модуля надстройки, затяжкой кабеля, монтажом основного электрооборудования», — отметили на Балтийском заводе.

Судостроителям предстоит завершить формирование защитной оболочки центрального отсека ледокола, где находится атомный реактор, а также провести его испытания на герметичность.

Как подчеркивают на предприятии, строительство атомохода «Арктика» идет согласно утвержденному графику, согласованный срок сдачи ледокола — май 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально планировалось, что ледокол «Арктика» будет готов к концу 2017 года, но позже стало понятно, что выполнить строительство в срок не удастся, в частности, из-за разрыва производственной кооперации с Украиной.

Ледокол «Арктика» — головной атомоход проекта 22 220 — нового поколения ледоколов, которые призваны сделать Северный морской путь доступнее для мореплавания. Сейчас на Балтийском заводе, в разной стадии, ведется строительство сразу трёх ледоколов этого проекта: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

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Все три ледокола данного проекта будут оснащены двухреакторной энергетической установкой нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого типа судов. Ледоколы смогут более года не заходить в порт, а также обладают системой двойной осадки, что позволит использовать их как в морских водах, так и на северных реках.

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