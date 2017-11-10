Жители Алтайского края задолжали банкам более 260 млрд рублей

Барнаул, , 10:30 — REGNUM Жители Алтайского края стали чаще обращаться к услугам кредитных организаций. Согласно данным Банка России, в целом с начала 2017 года темп роста объемов кредитования в регионе составил 102,5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Всего за этот период банки предоставили заемщикам более 178,5 млрд рублей, что на 4,4 млрд рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Большую часть выданныхзаймов в крае (около 102,3 млрд. рублей) составляют ссуды юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 47,3 млрд. рублей — субъектам малого и среднего предпринимательства.

«Наибольший темп роста объемов кредитования зафиксирован в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (218,1%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (158,5%), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (139,2%) и строительства (134,1%). Средневзвешенные процентные ставки для представителей бизнес-сообщества в сентябре текущего года составили 14,3% при кредитовании на срок до года и 10,1% — на срок свыше года (за аналогичный период 2016 года — 15,1% и 14,9% соответственно)», — отмечают в минэкономразвития Алтайского края.

Физическим лицам выдано займов на сумму более 76,2 млрд рублей, темп роста по данному показателю на 01.09.2017 составил 126,5%. Общая задолженность по ссудам в регионе составила 260,1 млрд. рублей.

Вместе с тем, в Алтайском крае продолжается увеличение объемов выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Темп их роста (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) в денежном выражении составил 127,4%, в количественном — 122,7%.

Напомним, средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составляет 181,9 месяцев, что на 1,1 месяца больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка в сентябре текущего года составила 11,1% годовых и снизилась на 1,8 процентных пункта по сравнению с сентябрем 2016 года (12,9%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2017 года жители Алтайского края (физические лица) взяли в банках более 37,7 млрд рублей кредитов. На 1 июля темп роста выдачи займов составил 122,4%.

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