Народный банк Китая влил в национальную экономику $11,9 млрд ликвидности

Пекин, , 08:53 — REGNUM Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому 10 ноября главный финансовый регулятор страны разместил на межбанковском рынке 80 млрд юаней ($11,9 млрд).

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что операции обратного РЕПО направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке на разумном уровне. Операции были проведены на двухнедельный срок, их доходность составит 2,6%, пишет «Чжунго жибао».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 ноября в целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 50 млрд юаней ($23,36 млрд).Финансовые операции проведены на срок 7,14 и 63 дня, их доходность составит 2,45%, 2,6% и 2,9%.

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