Фермеры ЕС потеряли не менее €20 млрд из-за российских контрсанкций

Москва, , 08:54 — REGNUM Ежегодные потери европейских фермеров от российских контрсанкций составляют не менее €5 млрд, с 2014 года агробизнес ЕС недополучил порядка €20 млрд, сообщает 10 ноября Life со ссылкой на данные сельхоздепартамента Еврокомиссии.

Объем европейского экспорта упал с €11,8 млрд в 2013 году до €5,6 млрд в 2016 году. Однако с мая 2016-го по август 2017-го года агроэкспорт из Европы в РФ увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 14% (€773 млн) и составил €6,29 млрд.

Это связано с тем, что увеличился экспорт не попадающих под российские контрсанкции европейских сельхозпродуктов: шоколад, вино, ликеры и семена сельхозкультур. Однако европейские аграрии не могут экспортировать в Россию молочную продукцию, свинину, говядину, овощи и фрукты.

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Так, с 2014 года агробизнес Европы недополучил порядка €20 млрд, показатели последних четырех лет были почти в два раза ниже показателя 2013 года (€11,8 млрд). По оценке депутата Европарламента от Бельгии Хильда Ваутсман, европейские аграрии ежегодно теряют не менее €5 млрд.

В связи с этим она обратилась в Еврокомиссию с вопросом о том, что делают представители ЕС для минимизации издержек от российских контрсанкций.

«Рассматривает ли комиссия вопросы финансовой компенсации пострадавшим из-за санкций фермерам в ожидании полного восстановления торговых отношений? Какие меры предпринимает комиссия для поддержки аграрного сектора?» — спрашивает в письме Ваутсман.

Однако Еврокомиссия на депутатский запрос пока не ответила. В пресс-службе комиссии изданию сообщили, что ответ будет опубликован в соответствующие сроки.

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Напомним, санкции США и ЕС против РФ были введены в 2014 году на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

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