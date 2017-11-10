Незначительное укрепление: юань отыграл у доллара США 43 базисных пункта

Пекин, , 08:46 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором Китая, по состоянию на 10 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6282 юаня за доллар. Таким образом, Народный банк Китая в последний рабочий день 46-й недели укрепил национальную валюту на 43 базисных пункта.

В заявлении ЦБ КНР отмечается, что колебания курса вызваны финансовой активностью третьих стран на международном финансовом рынке. Тем временем Народный банк Китая продолжает поддерживать национальную валюту путем проведения операций обратного РЕПО на десятки миллиардов юаней, пишет «Чжунго жибао».

По прогнозам экспертов, до конца 2017 года паритетный курс закрепится на отметке 6,6−6,7 юаня за единицу американской валюты, однако ряд специалистов считает, что Пекин вновь начнет деноминировать собственную валюту по аналогии с концом 2016 года, когда за декабрь юань просел по отношению к доллару более чем на 600 базисных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 9 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6325 юаня за единицу американской валюты.

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