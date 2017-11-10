Уход от долевого строительства превратится в борьбу с ветряными мельницами?

Якутск, , 08:54 — REGNUM Отказываясь от системы возведения жилых домов с привлечением средств дольщиков, нужно в корне менять сам принцип взаимодействия государственных органов с компаниями строительной отрасли. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат гордумы Якутска Анатолий Кырджагасов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина в течение трёх лет свернуть систему долевого строительства.

Читайте также: Путин велел за три года свернуть систему долевого строительства

Для того чтобы дать оценку поручению Путина, надо сначала разобраться в самой природе возникшей проблемы, «которая, к сожалению, окутала всю Россию», констатировал депутат.

«Не стала исключением и Республика Саха (Якутия). Несмотря на огромное количество нормативно-правовых актов на уровне регионов и Российской Федерации, регулирующих строительную деятельность, а также ведомств, якобы контролирующих и организовывающих как участников рынка, так и сам процесс строительства, проблема обманутых дольщиков «процветает» вот уже не первое десятилетие. Попытка в корне решить этот вопрос со стороны высшего руководства страны сама по себе вселяет надежды, но вместе с тем, по логике вещей, это признание неэффективности всей системы государственно-правового управления строительной отраслью», — считает Анатолий Кырджагасов.

По его мнению, за поручением Владимира Путина об отказе от строительства домов с привлечением средств дольщиков должны последовать действия по перестройке или вообще упразднению всей государственной системы управления и регулирования взаимоотношений участников строительного рынка России — «за её ненадобностью и неэффективностью».

«Иначе смысл этим поручениям — ноль, и всё это превратится опять в борьбу с ветряными мельницами или показухой борьбы. Ведь огромное количество министерств, ведомств, надзорных органов и различных СРО в сфере строительства при мнимой бурной деятельности допустили появление обманутых дольщиков, недобросовестных застройщиков и так далее. Нерешённые десятилетиями проблемы обманутых дольщиков — полное фиаско системы государственного урегулирования. Это неоспоримый факт», — уверен депутат гордумы Якутска.

Читайте также: Сворачивать систему долевого строительства необходимо — строитель

Главным моментом в грядущих переменах он называет размер кредитных ставок при системе проектного финансирования. Анатолий Кырджагасов отметил, что львиная часть дольщиков пользуется ипотекой с процентной ставкой от 12 до 16% что в конечном счете увеличивает стоимость квадратных метров более чем в два раза по истечении выплат по ипотеке от первоначальной оплаты застройщику. Он приводит пример: в Якутске, при средней цене жилья 70 тыс. рублей за кв. метр, дольщик по истечении срока ипотеки условно через 15 лет заплатит банку более 140 тыс. рублей за кв. метр.

«А при переходе на систему проектного финансирования, при тех же кредитных ставках, покупателю придется изыскать уже не менее 94 тыс. рублей за квадратный метр, и, соответственно, по окончании ипотеки стоимость метра составит не менее 190 тыс. рублей. Таким образом, стоимость жилья в конечном счете не увеличится только при условии кредитования строительных компаний не более чем под 4% годовых и то при условии, что застройщик построит дом в течение не более двух лет. В остальных случаях неизбежно удорожание стоимости жилья», — уверен Анатолий Кырджагасов.

Ещё одним немаловажным фактором в части повышения доступности квадратных метров для населения он называет необходимость антимонопольного регулирования строительного комплекса. Депутат считает показателем отсутствия достаточной работы ФАС в этой сфере то, что уже долгое время остаются непроданными квартиры во многих новых домах, построенных в Якутске.

Читайте также: Отказ от долевого строительства приведёт к удорожанию недвижимости?

«Налицо застой на рынке недвижимости, и это несмотря на огромный спрос в обновлении жилья со стороны населения! А цены на жильё не падают, — аргументировал свою точку зрения Анатолий Кырджагасов. — Это похоже на картельный сговор застройщиков».

С другой стороны, строительные компании, в свою очередь, жалуются на дороговизну выделения земель под строительство, а также на дороговизну подключения к инженерным коммуникациям, отметил депутат.

«Здесь, как правило, «музыку заказывают» такие монополисты, как энергетики, газовики, предприятия водоканализационного хозяйства и так далее. Несмотря на то, что большинство этих монополистов государственные и муниципальные предприятия и их тарифы регулируются государством, вопрос удешевления их услуг (чтобы впоследствии удешевить стоимость жилья для населения) даже не обсуждается государством. Более того, мощнейшее лобби этих монополистов через Госдуму проталкивает драконовские для населения законы», — описывает ситуацию в сфере строительства жилья в России депутат Якутска.

По его мнению, до решения этих проблем и озвучивания каких-то деталей механизма по переходу к системе проектного финансирования какую-либо оценку давать рано. Для начала нужна перестройка всех взаимоотношений в сфере строительства с учётом мнений участников рынка и общественности, а для этого должна быть дана правильная оценка деятельности государственных органов урегулирования отрасли, уверен депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин распорядился в течение трёх лет отказаться от строительства жилых домов с привлечением средств дольщиков. Компенсировать уход от вложения средств граждан в строящиеся дома планируется банковским кредитованием и другими формами финансирования.

Напомним, Якутия отличилась на Дальнем Востоке большим количеством обманутых дольщиков: летом 2017 года 18 строящихся жилых объектов с долевым участием в республике квалифицировались как проблемные. После выделения на их достройку из бюджета региона 50 млн рублей таких объектов осталось 12.