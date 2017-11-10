Москва, , 07:26 — REGNUM На базе АКБ «Российский капитал» создан ипотечно-строительный банк. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Все 100% акций банка «Российский капитал» переходят в распоряжение Агентства по ипотечному кредитованию (АИЖК) в порядке оплаты дополнительного выпуска акций АИЖК.

Ипотечно-строительный банк создан в целях оптимизации деятельности единого института развития в жилищной сфере по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг.

Ранее были внесены изменения в ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», которыми установлено право правительства в 2017 году принять в казну РФ передаваемые АИЖК за счёт уменьшения имущественных взносов Российской Федерации на сумму до 92 000 000,0 тыс. рублей все акции банка «Российский капитал».

Акции АКБ «Российский капитал» вносятся в уставный капитал АО «АИЖК» по рыночной стоимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, предлагающий передать все 100% акций банка «Российский капитал» в распоряжение АИЖК. Принятие инициативы были направлено на завершение строительства объектов обанкротившейся в марте 2016 года строительной компании СУ-155.

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