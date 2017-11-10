Нефть: уровень $64,60 стал сопротивлением

Москва, , 07:10 — REGNUM Торги по нефти завершились 9 ноября в небольшом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на Brent повысилась до $64,21 после двадцатичасовой консолидации в диапазоне $63,25 — $63,75.

Нефть продолжает получать поддержку от сокращения поставок крупными экспортерами, а также ожиданий по продлению сделки ОПЕК+.

7 ноября цена достигла промежуточного целевого уровня $64,60. Он же является сопротивлением, поэтому сейчас и наблюдается по нефти коррекционное движение.

Чтобы баррель Brent подорожал до $66, покупателям необходимо начинать наступление сегодня, 10 ноября, либо 13 ноября.

Если в понедельник, то им нужно сегодня удержать уровень $62,80. Не защитят, значит отсрочат подъем к $66 до 20 ноября.

У покупателей осталось мало времени для обновления максимума, потому что 30 ноября в Вене состоится заседание ОПЕК. А по итогам встречи начнется фиксация прибыли от длинных позиций и снижение цен на нефть.

Напомним, 9 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,69%, до $63,93 за баррель, WTI — на 0,6%, до $57,39 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,03 за баррель.

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