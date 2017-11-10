Спортивно-новогодний вечер для бюджета Татарии обойдётся в 1,7 млн рублей

Казань, , 05:55 — REGNUM На новогодний вечер «Спортивные надежды Татарстана» министерство по делам молодёжи и спорта Татарии планирует потратить из бюджета 1,708 млн рублей. Выбор технического исполнителя пройдёт в рамках аукциона 24 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Само проведение мероприятия назначено на 15 декабря в Казани. Победитель торгов должен подготовить программу выступлений и обеспечить её прохождение, а также предоставить концертный зал с количеством зрительных мест не менее 1000, но не более 1200. Помещения предоставляются заказчику в период с 11:00 до 16:00 — на выступление, и с 8:00 для доступа персонала. В техническом задании отмечается, что исполнитель также предоставляет сценариста, хореографа и режиссёра. Всего 17 разных сотрудников, чьи услуги оцениваются в 62 726 рублей. Услуги снегурочки и Деда мороза в период мероприятия оценили в 10 тыс. рублей. Услуги наградной группы обойдутся дороже — 15 тыс. рублей.

Победитель тендера должен будет «создать наградную группу не менее 10 человек (пять юношей, пять девушек)».

«Награждающие должны быть одеты в национальные татарские костюмы», — отмечается в техзадании.

Не менее четырёх номеров в программе должны быть выступления артистов татарской эстрады, исполнять их они должны на русском и татарском языках. Эти услуги оценили в 12 тыс. рублей.

На призы и новогодние подарки спортсменам запланировано потратить 496 849 рублей, из которых 315 тыс. рублей — это сладкий новогодний подарок для 900 спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе проходит активная подготовка к торжествам. Так, республиканская «дочка» АО «Татспиртпром» запланировала потратить 3,88 млн рублей на новогодний корпоратив для сотрудников управления. Закупка была проведена у единственного поставщика. «Львиную» долю расходов составила аренда ресторана с питанием. Её оценили в 2 млн рублей.

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В районах и городах республики также ведётся закупка новогодних сладких подарков для детей. В Казани на эти цели планируется потратить 32 млн рублей. Подарки вручат 128 470 детям.

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