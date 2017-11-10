Путин прибыл во Вьетнам для участия в саммите АТЭС

Дананг, Вьетнам, , 05:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 ноября прибыл во вьетнамский город Дананг для участия в саммите в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Саммит АТЭС во Вьетнаме проходит с 5 по 11 ноября. Кульминацией мероприятия станет встреча лидеров 21 государства.

На сегодня у президента России запланированы двусторонние встречи с рядом мировых лидеров, в том числе с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, лидером Филиппин Родриго Дутерте, а также президентом США Дональдом Трампом.

Как ожидается, на встрече Путина и Трампа будут обсуждаться широкий круг международных вопросов, среди которых ситуация на Корейском полуострове и война в Сирии, а также состояние российско-американских отношений.

На встрече лидеров АТЭС будет обсуждаться текущая ситуация в мировой экономике и возросшая роль Азиатско-Тихоокеанского региона в обеспечении устойчивого, инновационного и всеобъемлющего роста глобального ВВП.

Особое внимание планируется уделить вопросам дальнейшей торговой либерализации, перспективам формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. В данном контексте будут обсуждаться инициативы России по стыковке интеграционных платформ в Евразии и АТР, а также интегрированию удалённых территорий экономик АТЭС в региональную систему хозяйственных связей.

Кроме этого, участники саммита обменяются мнениями о расширении сотрудничества в сфере цифровой экономики и повышении информационной безопасности.

По итогам саммита ожидается подписание совместной декларации, в которой лидеры стран подведут итоги работы АТЭС в 2017 году и наметят шаги по развитию сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.