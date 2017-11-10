Хабаровские власти пополнят казну за счёт продажи 139 коров

Хабаровск, , 05:43 — REGNUM Власти Хабаровского края пополнят казну за счёт продажи поголовья крупного рогатого скота — 139 коров чёрно-пестрой породы. Чиновники планируют выручить не менее 5,3 млн рублей сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Правительство региона проводит открытый аукцион по продаже 139 коров. Начиная с 2013 года, поголовье крупного рогатого скота находилось в безвозмездном пользовании у ООО «Полётное» — в качестве поддержки сельхозпроизводителя со стороны властей.

Начальная цена лота составляет 5,335 млн рублей. Вырученные за счёт продажи коров средства пополнят казну Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Якутии было подписано правительственное распоряжение о приватизации десятой части ценных бумаг «АЛРОСА-Нюрба». На тот момент за актив планировали получить почти 12 млрд рублей, однако, согласно последним подсчётам, дивиденды от компании составляют всего 9,5 млрд рублей.