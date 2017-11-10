Спад доходов населения – удар по бюджету Татарии

Казань, , 05:17 — REGNUM В Татарии неналоговые и налоговые доходы, запланированные на 2017 год, к началу октября собраны почти на 77% — 151,568 из 197,718 млрд рублей. Кабинет министров РТ утвердил исполнение бюджета за девять месяцев 2017 года, а 13 ноября его представят на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основным источником наполняемости бюджета региона стали налоги на прибыль — 34%, собрано 62 млрд рублей, что на 15,5% больше, чем за такой же период 2016 года. На втором месте налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 27% (48,9 млрд рублей), а на третьем акцизы — 13%.

При этом, по данным Татарстанстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в регионе снижались два месяца подряд, как относительно друг друга, так и в сравнении с таким же периодом 2016 года. Так, за август 2017 года показатель относительно августа 2016 года был 95,3%, а за июль — 98,7%. Фактически происходит снижение налоговой базы по одному из основных налогов, наполняющих бюджет Татарии.

Напомним, ранее в своём докладе министр финансов РТ Радик Гайзатуллин также посетовал на предстоящее снижение налога на прибыль. Он уточнил, что за четвёртый квартал 2017 года оно может составить 5 млрд рублей относительно такого же периода 2016 года.

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Минфином РТ отмечается и снижение поступления федеральных средств в бюджет республики относительно девяти месяцев 2016 года — на 1,2% (до 17,1 млрд рублей, что составляет всего 65% от плана).

Расходы консолидированного бюджета за девять месяцев 2017 года составили 184,7 млрд рублей, бюджета республики — 157,5 млрд рублей, а местных бюджетов — 55 млрд рублей. В последних доля трансферов из республиканского бюджета составляет 27,8 млрд рублей.

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За этот же период бюджетные кредиты Татарии в сумме 79,1 млрд рублей реструктурированы на долгосрочной основе. Их возврат начнут с 2023 года. На 1 октября 2017 года в Татарии по-прежнему остаётся один из самых больших госдолгов среди регионов — 93,38 млрд рублей, но основная доля приходится на бюджетные кредиты. О коммерческих кредитах в объёме госдолга не сообщается.

Между тем, не всё гладко было в рассматриваемом периоде в сфере расходования бюджетных средств. Проверка, проведённая департаментом казначейства, выявила нарушения при распоряжении государственным и муниципальным имуществом на сумму 148,5 млн рублей, а нарушения в сфере госзакупок составили почти 170 млн рублей. По вынесенным предписаниям устранить удалось только 52% нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября депутаты Госсовета РТ на сессии рассмотрят во втором чтении проект бюджета на 2018 год. В первом чтении документ был принят 26 октября.