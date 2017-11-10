Пентагон «ускорит процесс» продажи вооружений за рубеж

Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Пентагон заявил о планах по «ускорению процесса» продаж вооружений иностранным государствам, передает Reuters.

Заместитель министра обороны США по вопросам закупок, технологий и логистики Эллен Лорд заявила об этом журналистам накануне поездки на военное авиашоу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Военный экспорт Соединенных штатов при президенте Бараке Обаме вырос почти на 50% и продолжил расти при президенте Дональде Трампе. Однако, как считает Лорд, рост не является максимальным из-за бюрократических проблем — от запроса о поставке вооружения до окончательного решения о поставке может пройти несколько лет.

«Я постоянно слышу от представителей (военной) промышленности, что они хотели бы, чтобы процесс происходил быстрее», — сообщила замглавы Пентагона.

Лорд пояснила, что военные продажи за рубеж «имеют огромную важность», так как являются залогом «потенциала партнерства» и «реальным инструментом с точки зрения международных отношений». Кроме того, они «имеют решающее значение для здоровья промышленной базы США».

Сообщается, что заместитель министра обороны США по вопросам закупок, технологий и логистики Эллен Лорд в рамках своей поездки обсудит вопрос поставок вооружения с представителями Италии, ОАЭ, Индии, Австралии и Украины.