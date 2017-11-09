В проекте «Север-Юг» нашлось место для Белоруссии

Баку, , 20:17 — REGNUM Азербайджан, Белоруссия, Иран и Россия подписали соглашение о развитии транспортного коридора «Север-Юг». Данный документ был подписан по итогам четырехсторонней сессии связанной с завершением строительства данного коридора, которая прошла 7−8 ноября в Баку, сообщила сегодня, 9 ноября, «Российская газета».

Основным вопросом двухдневного совещания, как отмечает издание, было обсуждение способов увеличения объемов перевозок грузов в вагонах и контейнерах, а также вопросы тарифообразования и ценообразования в связи с использованием вагонов для перевозки.

Со стороны России документ подписал вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Вячеслав Павловский, Белоруссии — первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов. Азербайджан представлял заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Игбал Гусейнов, а Иран — член правления Иранских железных дорог Хусейн Ашури.

Международный транспортный коридор «Сервер-Юг» — это совместный проект России, Ирана и Индии по созданию нового коридора Шри-Ланка — Индия — Иран — Каспийское море — Россия. Позднее к этому проекту присоединились Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Сирия. Коридор соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Так, железные дороги Азербайджана, Ирана и России объединят в одну. Планируется, что на первом этапе по «Север-Югу» будет каждый год транспортироваться 5 млн тонн грузов, позднее — более 10 млн тонн.

Белоруссии это дает шанс развивать собственный экспорт аграрной продукции. Пока поставки российского зерна на мировой рынок стабильно растут, для Белоруссии тем временем аграрно-продовольственный комплекс и вовсе — стратегическая отрасль, которой правительство уделяет отдельное внимание. К югу от Каспия же находятся густонаселенные страны с высокими темпами демографического роста, где потребности в продовольствии быстро растут. Поэтому в плане экспорта продовольствия такой маршрут может заменить морские перевозки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициативы по развитию этого коридора озвучивались давно, однако в конце прошлого десятилетия они почти сошли на нет. К этому добавились еще и международные санкции против Ирана. После того, как ограничения с ИРИ были сняты, новые пути сотрудничества вновь активизировались.

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