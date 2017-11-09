МВФ: Рост экономики России в долгосрочной перспективе составит 1,5%

Москва, , 18:43 — REGNUM В долгосрочной перспективе МВФ прогнозирует ежегодный рост экономики России на уровне 1,5%, заявил 9 ноября глава постоянного представительства валютного фонда в России Габриэль Ди Белла на брифинге в Ассоциации европейского бизнеса.

По словам представителя МВФ, завешенные ожидания темпов роста российского ВВП является рискам. Ди Белла считает, что роста в 3% годовых Россия может достичь за 7-10 лет при условии выполнения рекомендаций МВФ.

Представитель валютного фонда считает, что России необходимо ориентироваться на внешние, а не внутренние рынки. Он привел в пример изменения, которые произошли в экономике Чили. Эта страна нарастила интеграцию в мировую экономику и избавилась от медной зависимости, что повысило устойчивость экономики страны.

Напомним, МВФ повысил прогнозы роста российского ВВП на 2017 и 2018 года до 1,8 и 1,6% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе Минэкономразвития, опубликованном 30 октября, говорится, что за первые девять месяцев 2017 года рост ВВП России составил 1,8%. В третьем квартале этот показатель вырос на 2,2%.

Рост ВВП в сентябре 2017 года составил 2,4%. В министерстве отмечают, что на повышение темпов роста ВВП повлияло сельское хозяйство.

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