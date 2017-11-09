Президент РФ Владимир Путин оценил новейшие разработки тамбовских ученых

Москва, , 18:22 — REGNUM С последними разработками учёных Мичуринска Тамбовской области в сфере АПК и здорового питания президент России Владимир Путин ознакомился на масштабной интерактивной выставке «Россия, устремлённая в будущее», которая открылась в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Экспозиции выставки в 15 тематических залах посвящены проектам в области космоса, информационных технологий, науки, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства. Это проекты будущего, разработкой которых занимаются профильные министерства и ведомства, крупнейшие российские компании.

Мичуринский государственный аграрный университет представил свои разработки на тематической площадке Минсельхоза «Продукты питания». Экспозицию тамбовских ученых посетили президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Делегация Мичуринского ГАУ презентовала сразу два перспективных проекта: «Лазерные технологии в сельском хозяйстве» и «Персонализированное производство функциональных продуктов питания с применением современных VR-технологий».

Сейчас ученые наукограда разрабатывают продукты питания для отдельных групп и профессий экстремального характера. Они внесли свой вклад в программу питания спортсменов на Олимпиаде в Сочи, участвуют в программе «Марс 500», SIRIUS-17, создавая продукты для космонавтов. Среди разработок ученых наукограда есть продукты для отдельных групп населения, страдающих тем или иным заболеванием. А теперь в наукограде могут производить и персонализированные продукты. Убедиться в этом смог любой посетитель мичуринской экспозиции. Надев очки виртуальной реальности, можно перенестись в инновационные лаборатории Мичуринского ГАУ и самостоятельно приготовить адаптированные только под свой организм персонализированные продукты питания.

«Мы гордимся Мичуринском как первым и единственным наукоградом Российской Федерации в сфере агропромышленного комплекса и производства продуктов для здорового питания граждан и разработками его ученых, — заявил губернатор Александр Никитин. — Сегодня Мичуринск известен на государственном уровне как важнейшая экспериментальная площадка современного российского садоводства и индустрии здорового питания».