Корпорация Hitachi ушла из Литвы и не будет стоить Висагинскую АЭС

Вильнюс, , 18:21 — REGNUM Японская корпорация Hitachi, которая должна была строить новую Висагинскую АЭС, закрывает свое представительство в Литве, учрежденное шесть лет назад, сообщает сегодня, 9 ноября, литовское агентство BNS.

Зарегистрированная в Великобритании компания Hitachi Europe Limited сообщила Центру регистров, что 12 октября решила остановить деятельность представительства в Литве. Но компания Hitachi Visaginas Project Investment, созданная для проекта Висагинской АЭС, все еще не снята с регистрации.

Представительство учреждено в феврале 2012 года. Тогдашний глава предприятия Акира Шимизу утверждал, что приход Hitachi позволит корпорации расширить деятельность не только в Литве, но и в прибалтийских и скандинавских странах. По его словам, в Литве есть потенциал для развития те только проекта АЭС, но и других энергетических и инфраструктурных проектов.

Hitachi была руководящим партнером стратегического инвестора в Висагинскую АЭС — японо-американского концерна Hitachi-GE Nuclear Energy.

Проект Висагинской АЭС официально не остановлен, но в обновленной Энергетической стратегии, подготовленной министерством энергетики, развитие атомной энергетики не упоминается. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждал, что у атомной энергетики в Литве политически нет перспектив.

В представленных в ноябре 2016 года вехах стратегии предлагалось заморозить проект Висагинской АЭС, подчеркивалось, что возможности сотрудничества с Hitachi нужно использовать в других сферах.

Литва летом 2011 года выбрала Hitachi в качестве стратегического инвестора в Висагинскую АЭС, но на проведенном через год совещательном референдуме жители страны не поддержали проект.