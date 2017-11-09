Пассажир отозвал миллионный иск к «Аэрофлоту»

Москва, , 18:18 — REGNUM Пассажир авиакомпании «Аэрофлот» Лев Левченко, подавший миллионный иск к перевозчику, отозвал его, сообщает ИА «Росбалт». Напомним, Левченко обратился в Пресненский суд Москвы, требуя от «Аэрофлота» миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Истец заявлял, что не смог заснуть во время перелета из-за громкого шуршания упаковок бортового питания и в результате на деловые встречи он «попал в угнетенном настроении, с плохим самочувствием и в плохом расположении духа».

По мнению экспертов издания, скорость, с которой недовольный пассажир пошел на попятную, косвенно подтверждает высказанную ранее в СМИ версию о том, что за этим делом может стоять сам «Аэрофлот». Ведь информация о необычном иске разошлась по многим СМИ. «PR может быть не только прямолинейным, основанным на рассылке хвалебных пресс-релизов, но и более тонким, креативным, использующим дутые и скандальные инфоповоды, показывающие, что всерьез к компании и придраться-то невозможно», — пишет «Росбалт».

Пассажир решил отозвать свой иск после того, как авиаперевозчик пообещал ему решить вопрос с шуршащей упаковкой для еды. Удовлетворенный внимательным отношением к своей жалобе, он добровольно решил подать в суд заявление об отказе исковых требований. Такое развитие событий, отмечают эксперты, может подтверждать версию об участии в деле PR-службы «Аэрофлота», так как деятельность авиакомпании уже давно направлена на управление информационными потоками и «тонкой» работой со СМИ. «Ведь даже в самой новости об отзыве иска четко прослеживается продвижение темы клиентоориентированности, быстрой реакции на любую жалобу, пусть даже и нелепую», — отмечает издание.

Ранее эксперты скептически оценили перспективы победы Левченко в судебном разбирательстве. Истцом не было представлено каких-либо доказательств причинения ему морального вреда, пояснил старший преподаватель Юридического института РУДН кандидат юридических наук Игорь Носков. Ему также представляется непонятным, почему Левченко не предпринял никаких мер, чтобы свести к минимуму или вообще исключить причиняемый вред.

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