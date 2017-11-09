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Путин: К концу 2017 года инфляция в России составит 2,5–2,7%

Экономика

Снижение темпов инфляции приводит к снижению ключевой ставки Центрального Банка России

Путин: К концу 2017 года инфляция в России составит 2,5–2,7%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Челябинск, 9 ноября 2017, 18:33 — REGNUM  Планируется, что инфляция в России к концу 2017 года достигнет 2,5-2,7%, что свидетельствует о хороших базисных основах экономики, заявил президент России Владимир Путин 9 ноября на встрече с рабочими компрессорного завода в Челябинске.

Президент добавил, что снижение темпов инфляции приводит к снижению ключевой ставки Центрального Банка России, за которым следует снижение ставок по кредитам коммерческих банков.

«У Сбербанка много разных продуктов, я думаю, что в вашем случае, конечно, можно рассчитывать на дальнейшее снижение», сказал Путин, отвечая на вопрос работницы завода.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата за первые 10 месяцев 2017 года инфляция в России составила 1,9%. В августе и сентябре наблюдалась дефляция — 0,5 и 0,1% соответственно. В октябре инфляция составила 0,2%.

Инфляция в России продолжает остается ниже целевого показателя в 4% годовых.

Читайте ранее в этом сюжете: В России в октябре инфляция ускорилась до 0,2%

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Инфляция
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