В Литве нашли ещё в чём обвинить Россию: в росте цен виноваты контрсанкции

Вильнюс, , 17:58 — REGNUM

Разогнавшийся в последнее время рост цен в Литве замедляется, но общая инфляция намного больше, чем в 2016 году — она сейчас достигает 4,4%, объявили сегодня, 9 ноября в Банке Литвы (Центробанк), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Некоторое время инфляцию повышали изменения цен на нефть и некоторое продовольственное сырье, а позже и факторы, связанные с внутренним развитием экономики, такими как рост зарплат и налоговые изменения, утверждают банковские аналитики.

«В этом году мы видим более быстрый рост цен на молочные продукты, он составляет более 10%. После того, как в 2014—2015 годах Россия ввела торговые ограничения и ЕС отменил квоты на производство молока, цены на сырьевое молоко в Литве упали намного больше, чем в других странах ЕС. Когда значительно упали цены на сырьевое молоко, его предложение также значительно снизилось. Из-за этого в последнее время стала вырисовываться обратная тенденция цен — после роста цена на сырьевое молоко, поднялись и окончательные цены на молочные продукты. Однако рост предложения должен ограничивать рост закупочных цен на молоко и в то же самое время рост потребительских цен», — комментирует экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы Ева Скачкаускайте.

Немалая часть нынешней инфляции связана с одноразовыми факторами — акцизами и НДС на централизованно поставляемое тепло. С марта 2017 года были повышены акцизы на алкоголь и табак, в июне был повышен тариф НДС на тепловую энергию (от 9% до 21%). Эти налоговые решения примерно на четверть повысили годовую инфляцию. Правда, в октябре 2017 года тариф НДС на тепловую энергию был вновь снижен до 9%, и это способствовало замедлению роста нынешней инфляции.

В целом рост цен в Литве в 2017 году связан с факторами внутренней экономики. Быстро растущие зарплаты объясняют, почему в Литве больше обычного растут цены на услуги, связанные с внутренним экономическим развитием (например, услуги ресторанов и кафе). Нынешняя динамика зарплат создает для сектора услуг стимул повышать цены. В свою очередь растущая зарплата создает для жителей возможности покупать больше товаров и услуг, а выросший спрос также влияет на цены.

«Если говорить о покупательской способности, можно утверждать, что в ближайшее время цены не догонят роста зарплат. В последнее время в среднем зарплаты росли на 8−9% в год, а рост цен на продукты и услуги был в два раза меньше. Однако если инфляция достигает наивысшей точки за 6 лет, за ее развитием нужно внимательно следить. Большая инфляция в первую очередь ограничивает возможности самых уязвимых слоев населения покупать услуги и товары. Правда, с помощью новейших решений в социальной сфере планируется улучшить ситуацию наиболее уязвимых групп общества. В следующем году вступит в силу индексирование пенсий, в результате чего пенсии вырастут примерно на 7%. Также планируется в следующем году увеличить минимальную зарплату на 5,3%. Эти меры должны отчасти компенсировать отрицательные последствия роста цен. Центробанк Литвы оценивает, что эти меры не приведут к новой волне инфляции, хотя небольшие колебания могут быть», — говорит Скачкаускайте.

В целом, если не произойдет ничего неожиданного, в 2018 года темпы инфляции замедлятся, потому что должно поблекнуть влияние тех факторов, которые в 2017 году стимулировали рост цен. Во-первых, прогнозируется, что мировые цены на нефть и продовольственное сырье в 2018 году будут расти не так сильно, чем в этом году. Не планируется настолько повышать акцизные тарифы, которые значительно способствовали росту цен на товары. Правда, есть планы повысить акцизы на дизельное топливо (в связи с чем топливо может подорожать на 2%), но влияние этого решения на инфляцию будет незначительным, уверены в Центробанке Литвы.

«В конце концов, хотя зарплата должна расти и дальше, в следующем году она поднимется не так сильно, как в этом. Уже некоторое время из-за нехватки работников в Литве зарплата растет быстрее производительности труда. Такое положение недолговечное, потому что бизнес обязан сохранить конкурентоспособность», — заключила экономист.