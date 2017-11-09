Бюджет Украины: увеличено финансирование войны и субсидий

Киев, , 17:54 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, Верховная Рада приняла в целом изменения к закону № 7258 «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».

В частности, депутаты перераспределили 13 млрд грн (488 млн долл), из них 7,6 млрд грн (285 млн долл) направлено на льготы и субсидии за ЖКУ для населения, 60 млн долл — на зарплаты полицейским, 3,7 млн долл — на зарплаты сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 41 млн долл — на субвенцию местным бюджетам и другие расходы.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя фракции «Народный фронт» Максима Бурбака, Рада направила на финансирование субсидий за оплату жилищно-коммунальных услуг 285 млн долл.

«Эта сумма, которую мы сейчас распределяем, 13 млрд грн — это очередное доказательство, что тот курс, который был взят три года назад, он был правильный», — сказал Бурбак.

В свою очередь депутат от фракции «Батькивщина» Александра Кужель проинформировала, что принятый Радой закон №1581-д о жилищно-коммунальных услугах вытянет из карманов украинцев последние копейки для оплаты абонентской платы за пользование услугами.

«Теперь мы с вами обязаны либо сами, либо через управляющие компании заключать договор с монополистом на каждую коммунальную услугу. Мы теперь будем платить дополнительно абонентскую плату, а также плату за обслуживание…60% людей в Украине находятся за чертой бедности. Они не смогут оплачивать из своих карманов капитальный ремонт жилых домов, как это предлагается новым законом для создания ОСМД», — сказала Кужель, слова которой цитирует пресс-служба партии «Батькивщина».

Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул призвал Раду снизить в два раза тарифы на коммунальные услуги и стабилизировать цены на продукты питания, сообщает пресс-служба фракции.

«Второе — снижение коммунальных тарифов и цен. Я гарантирую, что после победы на выборах мы сразу снизим тарифы в два раза на газ и на тепло. Себестоимость украинского газа 1700 грн (63 долл), а продают его почти по 7 тыс. грн (262 долл). Стабилизация цен на продукты питания. У власти есть механизмы контроля, чтобы это сделать», — сказал Вилкул, выступая 7 ноября в Раде.

Депутат, глава фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал дополнить проект изменений в госбюджет на 2017 год расходами на повышение зарплат и пенсий.

«Два миллиарда гривен пойдут на погашение задолженности коммунальному предприятию «Вода Донбасса», чтобы сотни населенных пунктов Донецкой и Луганской областей были с водой. 7 млрд грн пойдут на субсидии. Плохо, что эти деньги идут именно на субсидии, а не на энергомодернизацию предприятий… 1,5 млрд гривен идут на средства для защиты военных и 100 тыс гривен — на службу внешней разведки. Мы все это поддерживаем», — добавил Ляшко.

При этом депутаты обещают принять бюджет на 2018 год уже на следующей неделе. Так, представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что уже на следующей неделе парламент может рассмотреть законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год.

«Мы говорили о бюджете на 2018 год. Проговаривали вопросы, связанные с обеспечением армии, внешней разведки и так далее. Договоренность была работать конструктивно с бюджетом, чтобы мы не положили его (бюджет Украины — ред.) «под елку», а прошли полностью бюджетный процесс на 2018 год в определенный регламентный срок. Думаю, на следующей пленарной неделе, скорее всего это будет вторник, бюджет будет принят», — рассказала Луценко во время подхода к прессе в Раде.

Кроме того, 9 ноября лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что его политсила не будет голосовать за правительственный проект государственного бюджета на 2018 год, поскольку он предусматривает существенное увеличение выплат на «силовой блок», превращая страну в полицейское государство.

«Позиция нашей фракции не изменилась — мы не будем голосовать за бюджет полицейского государства с бедным населением. У нас есть собственный вариант бюджета, который мы направили в бюджетный комитет. Мы предлагаем увеличить социальные выплаты за счет уменьшения выплат на «силовой блок». Это реальный бюджет и мы будем настаивать на его принятии», — сказал Бойко в кулуарах Рады.

В то же время он отметил, что фракция поддержит изменения в бюджет на 2017 год в части выплат дополнительных средств на субсидии в регионы. «Это то, чего не хватало в начале года. Это необходимо людям для оформления субсидий», — пояснил Бойко.

Кроме того, депутат от «Оппоблока» Вадим Новинский считает, что Рада приняла «бюджет войны, а не мира». По его словам, проект госбюджета рассчитывался на основе показателей, которые в принципе невозможно выполнить.

«За этот год падение промпроизводства с января по сентябрь — 10%, падение розничной торговли — 30%. И согласно данным НБУ, к концу года дефицит внешнеторгового баланса составит 2,5 млрд долларов… Мы не поддержим этот бюджет. Это бюджет войны, а не бюджет мира. Это бюджет полицейского государства, в нем заложено увеличение расходов на СБУ, прокуратуру, МВД и армию — около 30 млрд грн (1,1 млрд долл)», — сказал Новинский.

Как сообщалось, в сентябре правительство Украины утвердило и направило на рассмотрение Рады проект бюджета на 2018 год. В документе дефицит бюджета заложен на уровне 2,4% ВВП или 77 млрд 944 млн 800 тыс. грн (2,9 млрд долл). При этом рост ВВП прогнозируется на 3%, инфляция — на уровне 7%. Также в документе прописан рост минимальной заработной платы с 3200 грн (120 долл) до 3723 грн (139 долл) и выделение 5% ВВП на финансирование безопасности и обороны страны.

Напомним, 24 сентября 2017 года заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2017 году на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги будет выделено 62 млрд грн (2,3 млрд долл). При том, что в начале года планировалось выделить 40 млрд грн (1,5 млрд долл).

«Не хватает только на последние месяцы года. Есть понимание того, за счет чего мы это будем выполнять. Как правило, последние месяцы года выполняются уже в следующем году. Потому что это сверки субсидиантов и др. Эти вещи довольно отсрочены во времени. Этих средств достаточно в этом году, но вопрос последних месяцев 2017-го будет решен за счет бюджета 2018 года. Это так же как и в этом году, так и в предыдущем году. Вопрос декабря по субсидиантах решается в январе», — сказал Марченко.

По данным Государственной службы статистики Украины в 2016 году правительство направило 5,7 млрд грн (214 млн долл) на субсидии, компенсирующие затраты семей на оплату жилищно-коммунальных услуг на Украине. По сравнению с 2015 годом объем субсидий вырос в 2,4 раза — 3,358 млрд грн (126 млн долл). В прошлом году субсидию оформили 7,677 млн украинских семей. В Госстате отмечают, что число субсидиантов увеличилось на 42,4% по сравнению с 2015 годом.