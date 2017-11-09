Уровень жизни населения обсудили на форуме в Липецкой области

Липецк, , 17:09 — REGNUM Современные подходы к формированию эффективной системы жизнеобеспечения населения обсудили участники международной научно-практической конференции, которая состоялась 9 ноября в администрации Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, форум собрал более 290 человек.

В мероприятии приняли участие представители власти Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей, научного сообщества и образовательных учреждений регионов Российской Федерации, зарубежных стран, руководители предприятий социально ориентированного бизнеса, финансового сектора, общественных организаций, а также преподаватели и студенты высших и средних учебных заведений.

От имени главы региона Олега Королева участников конференции приветствовал его заместитель Александр Никонов:

«Главная цель власти и всего гражданского общества — повышение качества жизни людей, и на пути к ней мы рассчитываем на существенную поддержку науки», — сказал Никонов.

В ходе состоявшейся конструктивной дискуссии о построении эффективной системы жизнеобеспечения населения страны и ее регионов обсуждались, в частности, направления повышения устойчивости развития региональной экономики как основы роста благосостояния россиян. Затрагивались вопросы развития институтов гражданского общества, формирования комфортной городской среды, повышения занятости населения, обеспечения продовольственной безопасности.

Вторая часть конференции запланирована в виде круглых столов в Липецком филиале Финансового университета при правительстве РФ. Кроме того, состоятся мастер-классы. Участие представителей зарубежных стран и регионов РФ осуществляется с помощью организации on-line трансляции и включений на заседаниях круглых столов.

«Совместная работа дает возможность сформировать более комплексное представление о механизмах построения и стратегических направлениях развития эффективной системы жизнеобеспечения населения, новых формах и вероятных сценариях социально-экономического образа жизни и деятельности человека в будущем и соответственно выработать наиболее эффективные траектории повышения уровня и качества жизни населения различных территорий», — считает глава региона Олег Королев.