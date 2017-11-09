Игорь Руденя: в Твери досрочно сдан четвертый дом СУ-155

Тверь, , 17:06 — REGNUM Четвёртый дом компании СУ-155 в Твери сдан досрочно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 9 ноября, состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию дома №27, корпус 2 по улице Хромова. В мероприятии приняли участие губернатор Игорь Руденя, председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев и старший вице-президент банка Олег Бетин. Дом по улице Хромова стал четвертым досрочно сданным объектом СУ-155 в Твери — стройку планировалось завершить лишь в декабре2018 года.

«По поручению президента России Владимира Путина в прошлом году в Тверской области началась работа по исполнению обязательств перед дольщиками компании СУ-155. Из семи недостроенных домов уже сданы в эксплуатацию четыре дома — это 798 квартир из 1407. Хочу поблагодарить президента и правительство страны за решение о выделении региону средств на завершение строительства домов», — отметил Игорь Руденя.

«Благодаря совместной слаженной работе с правительством Тверской области нам удалось оперативно решить проблемы с коммуникациями, газо‑ и теплоснабжением, пересмотреть графики финансирования, и, в конечном итоге, выйти на темпы, которые позволят сдать все тверские объекты СУ-155в текущем, 2017 году. Таким образом, Тверская область станет одной из первых среди российских регионов, где будет полностью завершено строительство «проблемных» домов компании СУ-155», — заявил Михаил Кузовлев.

В настоящее время завершается стройка на трех объектах в «Мамулино-3», которые Игорь Руденя, Михаил Кузовлев и Олег Бетин осмотрели в ходе инспекционной поездки. Сдача домов запланирована до конца 2017 года, хотя изначально предполагалось ввести объекты в эксплуатацию в 2018 году.

Губернатор Тверской области отметил, что работы на объектах ведутся качественно, с соблюдением необходимых требований.

Глава региона подчеркнул также, что большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. Так в микрорайоне «Юность» строится новая школа-детский сад на 560 мест для учеников и 80 для дошкольников. В следующем году планируется начать в «Радужном» возведение школы на 1224 места, а также строительство новой дороги по улице Луначарского, которая связывает «Радужный» с другими территориями Заволжья.

Первым завершённым из списка проблемных объектов СУ-155 в Твери стал дом №29 по улице Оснабрюкская. Ключи собственники квартир получили в ноябре 2016 года. Первый дом, сданный раньше запланированных сроков, в июне текущего года — на улице Луначарского. В сентябре 2017 года получены разрешения на ввод в эксплуатацию ещё двух объектов СУ-155: в микрорайонах «Радужный» и «Мамулино-2».

Работы по завершению объектов СУ-155 в Твери были активизированы весной прошлого года благодаря совместной работе правительства Тверской области и банка «Российский капитал», который уполномочен правительством Российской Федерации профинансировать завершение строительства жилых домов СУ-155 в 14 регионах России. Всего на достройку объектов СУ-155 в Твери потребуется более 2 млрд руб. На сегодняшний день в строительство инвестировано 1,84 млрд руб.

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