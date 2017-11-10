Госдума обсудит всероссийскую маркировку лекарств

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, Госдума обсудит в первом чтении правительственный законопроект, направленный на внедрение в России федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщает ИА REGNUM. Система будет отслеживать движение лекарств от производителя до конечного потребителя. Для этого предлагается использовать специальную маркировку.

Принятие законопроекта позволит гражданам эффективно реализовать их конституционное право на охрану здоровья и решить наиболее острые проблемы контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении, отмечают авторы инициативы.

Какие лекарства будут маркировать

Четкого перечня лекарств сам законопроект не содержит, однако в нем устанавливаются полномочия правительства РФ по установлению особенностей внедрения системы мониторинга движения лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов или тканей, с учетом социальной значимости указанных лекарственных препаратов.

Маркировка

Характеристики знака, которым предполагается помечать лекарства, установит правительство РФ. Оно определит и порядок их нанесения, а также требования к структуре и формату информации, которую содержат такие спецзнаки.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, хранение, ввоз в Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, передачу и уничтожение лекарственных препаратов должны будут вносить информацию о лекарствах в систему мониторинга.

Штрафы

Предполагается система штрафов за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения контрольных (идентификационных) знаков, с нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Однако базовый законопроект сам по себе штрафов не содержит — прописывается лишь возможность внесения соответствующих изменений в КоАП.

Цена вопроса

По подсчетам правительства, эксперимент по маркировке одежды из меха обошелся казне в 2017 году в 247 млн рублей. Такую же сумму авторы законопроекта предполагают потратить и на внедрение маркировки лекарств.

По данным правительства, реализация закона «не приведет к увеличению консолидированного бюджета Российской Федерации».