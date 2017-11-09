Орел может остаться без троллейбусов и трамваев: МУП на пороге банкротства

Орел, , 16:38 — REGNUM МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» может стать банкротом в случае, если предприятию не выделят деньги. Об этом депутатов орловского горсовета на заседании 9 ноября предупредил директор предприятия Александр Коровин.

«Мы опять выделяем деньги на набережные, скверы и прочие мероприятия экологической направленности, а тем временем, забываем о том, что у нас транспортное предприятие находится в убыточной финансовом состоянии. Минимум надо 150 млн рублей. Выделенные 27 млн рублей позволили погасить долги прошлых лет. По пеням 10 млн рублей переплатили из-за того, что вы не вовремя выделяете средства. Вы так уже «всадили» ПАТП-1. Нет его больше. Бюджет без конца финансирует мероприятия экологической направленности, но убрать набережные и парки можно в рамках субботника, а заплатить за энергию и тепло общими усилиями заплатить не получится», — цитируют Коровина «Орловские новости».

"Заберите теплоходы. Это не профильный актив. Горэлектротранспорт несет расходы на охрану теплоходов, анализы воды и прочее. Роман Игнатушин предлагал продать их. Я аренду согласую, а теплоходы продать должен? Чтобы меня посадили? Я вам сейчас заявляю, что предприятие станет банкротом, если ничего не будет предпринято. И напоминаю, что без уборки набережных город обойдется, а без транспорта нет», — продолжил Коровин.

По теме: Интенсивная терапия, реанимация, смерть: троллейбусы в ЦФО

МУП «ТТП» занимается обслуживанием трамвайных и троллейбусных маршрутов. Согласно данным, размещенным на сайте предприятия, в коллективе работает более 1,5 тыс. человек. В городе действует три трамвайных и девять троллейбусных маршрута.

В последние годы предприятие испытывает серьезные финансовые сложности, которые пока, несмотря на многочисленные обещания и планы, решить не удалось.

Энергетики уже не раз ограничивали подачу электричества для предприятия. В 2015 году ситуация улучшилось, однако затем долги вновь начали накапливаться — в январе 2016 года от подачи электроэнергии отключали административное здание МУПа, а 1 июля в городе, хоть и ненадолго, встал электротранспорт.

Подробнее: Орлу угрожает транспортный коллапс

В марте этого года электротранспорт Орла вновь оказался под угрозой отключения — из-за долга перед энергетиками в сумме более 36 млн рублей. В июне руководство МУПа также заявляла о долгах и о возможности забастовки.

В числе предложений по спасению орловских МУПов звучала идея, например, присоединения «ПАТП-1» (также кризисное транспортное предприятие) к МУП «ТТП». Но решение принято так и не было.

Между тем, тогда же, в марте, прокуратура области установила, что и так убыточное МУП, от работы которого зависит транспортная система города, содержит охотхозяйство. Официально новый вид деятельности был добавлен в устав предприятия в 2011 году, однако охотничьи угодья были закреплены за предприятием гораздо раньше, еще в бытность губернатором Егора Строева. В частности, еще в 2008 году в областное управление по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности поступали жалобы от жителей Залегощенского района о невозможности рыбалки на шести водных объектах, где МУП «ТТП» велась «хозяйственная деятельность по организации спортивного и любительского рыболовства на платной основе».

Подробнее: Орел: МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» лишат охотхозяйства