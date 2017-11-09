Стоимость строительства жилья в Чувашии снизилась на 3,6%

Чебоксары, , 16:35 — REGNUM В Чувашии жилищное строительство снижается. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в январе-октябре 2017 года в республике построено 7372 квартиры. Общая площадь введенного жилья составила 423,2 тыс. кв. метров, что на 1,9% меньше по сравнению с январем-октябрем 2016 года.

Строительными компаниями введено почти 325 тыс. кв. метров, что на 9,2% больше уровня прошлогоднего января-октября. Объём обеспечен в основном за счёт строительства нового жилья: построено 310,3 тыс. кв. метров — это на 4,3% меньше к уровню аналогичного прошлогоднего периода. По данным ведомства, реконструировано 14,66 тыс. кв. метров жилья — рост в 181 раз. Жители Чувашии построили 98,2 тыс. кв. метров — снижение на 26,7%.

Согласно представленным данным, средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила по итогам года 32 949 рублей. Это на 3,6% меньше уровня января-октября 2016 года.

Фактическая стоимость нового строительства для застройщика отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без индивидуальных домов, построенных населением) составила 8 647 055 тыс. рублей.