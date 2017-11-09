Министром строительного комплекса Подмосковья стал Максим Фомин

Красногорск, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, депутаты Мособлдумы утвердили кандидатуру Максима Фомина на должность министра строительного комплекса Московской области, сообщается на сайте облправительства.

Кандидатуру поддержали большинство депутатов областного парламента. Из 41 присутствующего на заседании депутата за кандидатуру Фомина проголосовали 39.

Фомин будет совмещать должность главы Стройкомплекса Подмосковья с должностью заместителя председателя правительства региона.

Должность заместителя председателя правительства Московской области Фомин занимает больше года. Все это время он курировал строительный комплекс.

Бывший министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов ушел в отставку по собственному желанию.

Пахомов занимал пост министра строительного комплекса Московской области с сентября 2015 года.

Справка ИА REGNUM :

Максим Фомин родился 13 июня 1975 года в Москве.

В 1998 году окончил Международный институт экономики и права по специальности «Юриспруденция».

Начал свою трудовую деятельность в 1996 году в подразделениях Оперативного управления Федеральной службы налоговой полиции.

С октября 2013 года замещал должность председателя комитета по конкурентной политике Московской области.

Фомина утвердили на должность заместителя председателя правительства Московской области в декабре 2016 года.

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