В Югре медицинские отходы сбрасывают на свалку-«призрак»

Нягань, Югра, , 16:06 — REGNUM Общественники Югры в ходе октябрьского экологического рейда обнаружили нелегальную свалку медицинских отходов в лесном массиве вблизи города Нягани (ХМАО) объёмом свыше 500 кубометров. Тем временем близлежащие медицинские учреждения уверяют, что заключают и имеют договоры на обезвреживание и утилизацию подобных отходов и утилизируют их в установленном порядке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В лесу были обнаружены использованные шприцы и просроченные лекарственные препараты. Отметим, что ранее ИА REGNUM сообщало об июньской находке возле деревни Ушья (ХМАО). Тогда были обнаружены использованные пробирки с кровью и одноразовые медицинские шприцы.

Все эти несанкционированные свалки говорят о неудовлетворительном контроле со стороны регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Югры, считают общественники. Активисты отправили зафиксированные на фото и видео факты в прокуратуру автономного округа.

Тем временем на сигналы общественников среагировал Роспотребнадзор по ХМАО.

«При проверках нарушений, связанных с утилизацией медицинских отходов, не выявлялось», — сообщает пресс-служба ведомства 9 ноября 2017 года.

В отчёте говорится, что специальная комиссия с участием представителей муниципальных властей Нягани выезжала на место свалки. В ходе обследования шприцы в желтых мешках и флаконы с лекарственными средствами не обнаружены.

«Для объективного разбирательства планируется очередной осмотр территории», — сообщает Роспотребнадзор по ХМАО.

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