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На рынке нефти затишье

Экономика

Основной драйвер для нефти — в усилиях России и ОПЕК продлить сделку, заявила эксперт

Москва, 9 ноября 2017, 15:41 — REGNUM  На сырьевой площадке 9 ноября очень тихо. Волатильность улеглась — но, возможно, временно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Баррель североморской нефти Brent стоит во второй половине дня $63,55 (+0,1%). За «бочку» техасской легкой нефти WTI дают $56,88 (+0,1%).

«Представленные в середине недели данные от минэнерго США проиллюстрировали рост запасов нефти за прошлую неделю на 2,237 млн баррелей при ожидании снижения на 2,876 млн баррелей», — привела цифры эксперт.

Статистика обратила на себя внимание прежде оптимистичных покупателей, но основанием для распродажи все-таки не стала.

«Основной положительный драйвер для черного золота — в синхронных усилиях России и ОПЕК продлить сделку, — отметила Бодрова. — 30 ноября инвесторы будут очень внимательно анализировать все комментарии из Вены — там соберется картель на очередное заседание».

Предполагается, что именно в ноябре должно быть объявлено о дальнейшей судьбе соглашения ОПЕК+ или вариантах нового регулирования предложения и спроса на мировом рынке нефти.

«Политическая премия за счет Саудовской Аравии в цене нефти все еще присутствует. Однако если в ближайшее время на этот счет не появится никаких новостей, участники торгов начнут понемногу избавляться от этих избыточных покупок», — полагает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты

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