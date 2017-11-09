Рубль устал от драйва

Москва, , 15:36 — REGNUM Российский рубль 9 ноября движется крайне сдержанно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее мнению, вчерашние новости о новом инфляционном рекорде в России мало впечатлила сектор валют. Годовая инфляция, спустившаяся ниже 3%, почти не находит отражения в реальной повседневной жизни, и в этом главный риск такой цифры.

«Динамика последних дней, наблюдавшаяся на валютном рынке 7 и 8 ноября, утомила инвесторов. Учитывая сегодняшний спокойный новостной фон, рынок вполне мог взять паузу на отдых и анализ имеющейся информации», — пояснила Бодрова.

Нефтяная площадка 9 ноября также не дает никаких ориентиров ‑ и здесь рынок вялый и неактивный.

«По итогам дня американский доллар намерен стабилизироваться в коридоре 59,15−59,40 рубля, что станет вполне достаточным основанием для дальнейшего роста, когда появится такая возможность», — считает эксперт.

Добавим, 9 ноября доллар США оценивается в 59,17 руб. (-0,1%). Евро стоит 68,84 руб. (+0,25%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 10 ноября, составляют 59,25 руб. за американскую валюту и 68,78 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 1 и 8 копеек соответственно.

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