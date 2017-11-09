В Ярославле могут прекратить сортировку мусора

Ярославль, , 15:23 — REGNUM Мусоросортировочная станция ЗАО «Чистый город» под Ярославлем в ближайшее время может прекратить свою работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник на предприятии.

Мусоросортировочная станция ЗАО «Чистый город» была введена в действие в 2003 году. Предприятие оказывает услуги по утилизации твердых бытовых отходов населения, отходов потребления на производстве, и прием вторичного сырья.

«Проблема предприятия в его недозагрузке. Расходы превышают доходы и хозяевам ничего не остается, как закрыть свое предприятие. На региональном уровне буксует принятие законов о более глубокой переработке мусора. Если бы они были приняты, то завод был бы загружен на полную. Население платит за сортировку мусора, и если мусоросортировочную станцию закроют, то придётся пересматривать это. Жители станут платить только за вывоз мусора», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас, который во времена работы мэром Ярославля содействовал открытию завода.

Мощность мусоросортировочной станции составляет порядка 160 тыс тонн отходов в год. Нынешний мэр Ярославля Владимир Слепцов неоднократно пытался заставить управляющие компании города вывозить мусор на станцию ЗАО «Чистый город», однако ряд компаний игнорировали это.

При этом глубина переработки была небольшой, а брикетирование мусора не прижилось: на полигоне «Скоково» брикеты разрезали и захоранивали по старинке, прессуя отходы тяжелой автомобильной техникой.

Закрытие завода, помимо экономической ситуации, некоторые региональные эксперты связывали ранее с переделом рынка отходов и возможным появлением в Ярославской области структур, подконтрольных известному российскому предпринимателю Артему Чайке. В интервью редактору радиостанции «Эхо-Москвы Ярославль» этой осенью сам Артем Чайка не исключил такой возможности.