Госдолг Киргизии вырос до 258,7 млрд рублей или 60,6% к ВВП

Бишкек, , 15:07 — REGNUM Размер государственного долга Киргизии сейчас составляет $4 млрд 366,55 млн (свыше 258 млрд 709 млн рублей) или 60,6% к ВВП этой среднеазиатской страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

При этом внешний долг республики возрос до $3 млрд 968,14 млн (около 235 млрд 104 млн рублей), а внутренний долг увеличился до $398,41 млн (порядка 23 млрд 605 млн рублей).

Наибольшую сумму Киргизия задолжала Экспортно-импортному банку Китая — $1 млрд 629,17 млн (96 млрд 525 млн рублей) или 37,3% от общей суммы госдолга. Затем следуют Всемирный банк — $655,45 млн (38 млрд 834 млн рублей) или 15%, а также Азиатский банк развития — $601 млн (35 млрд 608 млн рублей) или 13,7%.

При этом Киргизская Республика задолжала по кредитам, полученным на льготных условиях, в общей сложности $3 млрд 912,73 млн (около 231 млрд 821 млн рублей) или 98,6% от суммы внешнего долга.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2016 году государственный долг Киргизии составлял $4 млрд 105 млн (более 243 млрд 213 млн рублей по текущему курсу) или 57,2% от ВВП. В том числе внутренний долг — $322,7 млн (около 19 млрд 119 млн рублей), а внешний — свыше $3 млрд 782,7 млн (более 224 млрд 117 млн рублей).

На обслуживание государственного долга правительство Киргизской Республики в минувшем году потратило 20,6 млрд сомов (17 млрд 457 млн рублей по текущему курсу).