Доходы растут: Севастополь увеличил поступления в бюджет

Севастополь, , 15:00 — REGNUM С начала 2017 года доходная часть бюджета Севастополя увеличилась до 13,3 млрд рублей. Годовой план по налоговым и неналоговым поступлениям выполнен на 66,9%. Об этом 9 ноября на заседании городского правительства сообщил директор департамента финансов Владимир Штоп, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В доход бюджета города поступило 13,3 млрд рублей. При этом 63% доходов обеспечено за счет налоговых и неналоговых доходов. Остальные 37% доходов составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ», — сказал Штоп.

Он добавил, что прирост поступлений по налоговым и неналоговым доходам по сравнению с первым полугодием составил почти 1,5 млрд рублей.

В структуре доходов основными источниками поступлений по-прежнему являются НДФЛ — 490 млн рублей и доходы от продажи госимущества — 466 млн рублей.

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По данным департамента, безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 4,9 млрд рублей. В общем объеме поступлений дотации составили 58%, субсидии — 28%, субвенции — 7% и иные межбюджетные трансферты — 4,5%.

Добавим, что правительство РФ предложило в 2018 году выделить Севастополю дополнительно 5,4 млрд рублей на сбалансированность бюджета. В 2017 году дотации составили 5,7 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство инициировало повышение с 2018 года транспортного налога для грузового транспорта и мотоциклов, ожидается, что это пополнит городскую казну на 11 млн рублей.

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В 2017 году в четыре раза была повышена ставка патентного налога, также увеличены ставки налогов для сельхозпроизводителей и малого бизнеса.