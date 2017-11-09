Рубль укрепится в среднесрочной перспективе

Москва, , 14:45 — REGNUM В среднесрочной перспективе рубль по-прежнему выглядит сильно. ЦБ РФ остается приверженным умеренной монетарной политики, а именно продолжит снижать ключевую процентную ставку невысокими темпами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

При этом инфляция по последним данным снижается. В октябре годовая инфляция составила 2,7%, что стало новым рекордным значением. Таким образом, в совокупности с возросшей доходностью по ОФЗ в перспективе иностранные игроки могут вернуться к покупкам долговых ценных бумаг.

«Сейчас одним из наиболее важных факторов, который провоцирует распродажи ОФЗ и соответственно давление на национальную валюту это потенциальный ввод санкций в отношении России со стороны США», — считает эксперт.

Особенно болезненным, по его мнению, может оказаться запрет на инвестиции американским организациям в долг РФ, то есть запрет покупать ОФЗ. Более того, вопрос стоит остро, вплоть до того, что заставят распродать даже те бумаги, которые были приобретены до ввода санкций.

«Однако стоит оговориться, в случае даже если этот сценарий реализуется, то не факт, что ограничения будут слепо соблюдаться, плюс американские игроки не основные покупатели российских ОФЗ», — пояснил Капустянский.

В свою очередь дорогая нефть продолжает поддерживать национальную валюту. В то же время цены на черное золото достаточно сдержанно отреагировали на слабые данные по запасам нефти как от минэнерго США, так и от Американского института нефти.

«В ближайшее время технически нефть Вrent вероятно продолжит консолидироваться вблизи отметки $64. Скорее всего, рубль останется еще какое-то время под давлением, однако на горизонте ожидается снижение волатильности и стабилизация курса пары usd/rub в диапазоне 58,30−60,50. В среднесрочной перспективе ожидается укрепление рубля», — полагает эксперт.

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