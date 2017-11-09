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Аграрии Липецкой области собрали более 4,5 млн тонн сахарной свеклы

Экономика

Сахарные заводы региона уже переработали почти 3 млн тонн сырья

Липецк, 9 ноября 2017, 14:43 — REGNUM  Липецкие аграрии собрали 4 млн 508 тыс. тонн сахарной свеклы. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, к 8 ноября страда завершена на 90% площадей.

Более четверти всей свеклы в Липецкой области — 1 млн. 168 тыс. тонн — убрано в Добринском районе. Урожайность в 418 центнеров с гектара там выше среднерегиональной (393,5 центнера), но не самая большая. Рекордсменами стали чаплыгинские свекловоды, собирающие по 509,7 центнера с гектара. На втором месте Хлевенский район с урожайностью в 480,6 центнера, на третьем — Добровский район с урожайностью 446,6 центнера с гектара.

Сахарная свекла в 2017 году занимает площадь в 127,3 тыс. гектаров. На шести сахарных заводах региона уже переработано около 3 млн. тонн свеклы, получено 420 тыс. тонн сахара.

«Сегодня липецкие аграрии — в числе лучших в России по развитию свеклосахарного производства. Они сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры. На полях применяются самые современные научные разработки», — заявил глава региона Олег Королев.

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