Опережая график: ж/д обход Краснодара обещают построить уже в 2018 году

Краснодар, , 14:38 — REGNUM Работы по строительству железнодорожного обхода Краснодара идут хорошими темпами с опережением графика. Объект планируется завершить уже в 2018 году. Такую информацию озвучил заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков.

Как пояснили ИА REGNUM в городской администрации, согласно проекту, железная дорога протянется на 69 км между станциями «Козырьки» в районе Кореновска до новой станции «Гречаная» в районе Тимашевска. В настоящее время строительные работы развёрнуты на 43 км новой линии. На одних участках только начали снимать плодородный слой и менять его суглинком для устройства основания железной дороги, на других приступили к укладке самого железнодорожного полотна.

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Важный, по словам мэра города Евгения Первышова, стратегический проект откроет новые возможности для транспортного развития краевого центра.

«Нынешний плотный поток составов, следующих через столицу Кубани, такого не позволяет», — добавил градоначальник.

На сегодняшний день через Краснодар проходит основная масса транзитных грузов, направляемая в адрес Новороссийска. Открытие обхода Краснодарского железнодорожного узла позволит перенаправить более 50% грузовых составов, минуя кубанскую столицу. Товарные составы, которые пойдут по этой ветке, прямиком поедут в порты Азово-Черноморского бассейна и в сторону Крыма.

На всей протяженности этого отрезка железной дороги помимо самих путей планируется построить и новые станции и возвести 29 искусственные сооружения — железнодорожные мосты, путепроводы и проездов для сельхозтехники. При этом ни одного пересечения с автомобильными дорогами в одном уровне не будет, что полностью исключает возможность ДТП с участием железнодорожного транспорта на данном участке.

Как сообщало ИА REGNUM, проектирование обхода Краснодарского железнодорожного узла началось в 2013 году. К строительству приступили в 2017-м. Окончание работ синхронизировано с завершением реализации ряда других проектов, в том числе — по строительству транспортного перехода через Керченский пролив. В сентябре 2016 года стало известно о том, что финансирование транспортного обхода Краснодара было сокращено на 29 млрд рублей из-за оптимизации бюджета. Однако как заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, реализовать проект необходимо.